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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: İkinci Yenikapı faciası

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında RTE’nin çağrısıyla dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. 

Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne AKP ile katılmayı yanlış bulmuştum. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi, uzlaşma kapısı aralamamış, RTE’nin meşruiyetine dair algı yaratmıştı.

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Geçen hafta sonunda yapılan Büyük Kudüs Mitingi’ni de yanlış buluyorum. Hatta bu yanlış olmanın ötesinde vahim…

Katılanlara baktım. 5 parti lideri buluşmuş…

Cihatçı gericiliğin boy gösterisine dönüşen bu mitingde CHP’nin de yer alması, AKP eskisi aydınlanma karşıtı dinci siyasetçilerle yan yana saf tutması, demokratik bir laik anlayışı içselleştirmediğini gösteriyor. 

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Trump’ın Filistin’i işgal planına karşı çıkın elbette ama bunu İslamcıların mitinginde vitrin süsü olarak yapmayın.  

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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