Zülal Kalkandelen: Hayvanların sömürüldüğü kanallar, sanal dünyanın sirkleridir!

İstismarın sınırlarını bu kadar genişletirseniz onun önünü alamazsınız. O zaman sirklerde hayvan oynatana da ses çıkarmamanız gerekir. Sosyal medyada hayvanların sömürüldüğü kanallar, SANAL DÜNYANIN SİRKLERİDİR!

Hayvanlı sirklere karşı çıkarken söylediklerimiz sanal sirkler için de geçerlidir. Hayvanlar eğlence aracı değildir. Sirkte oynatamayacağınız gibi YouTube kanalınızda da şovunuz için sömüremezsiniz. Bu nedenle sinema sektöründe de hayvanlara fiziksel/psikolojik zarar veren çekimlerin cezai yaptırımı vardır.

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Bir hayvana yiyecek vermeniz ve evinizde barındırmanız, onu istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlamına gelmez. Çünkü hayvanlar da insanlar gibi duyguları olan bireylerdir ve korunmaları gerekir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı