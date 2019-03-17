Zülal Kalkandelen: Gençler gelecekleri için ayakta!

“Yetişkin kuşaklar iklim krizini durdurmak için söz verdi ama ödevlerini yıllardır yapmadılar. İklim grevi, bizim kuşağımız için bir uyarı çağrısı ve insanlık tarihindeki en büyük zorluğu çözecek bir ağın başlangıcı. Ellerinize, kalbinize ve aklınıza ihtiyacımız var. Birlikte yapacağız.” Gezegeni kurtarmak için harekete geçen gençler, bu sözlerle insanlığa sesleniyor!

15 Mart 2019, tarihe İklim Krizi İçin Okulu Kırma Eylemi ile geçti. 125 ülke ve 2000’den fazla yerleşimde 1 milyondan fazla öğrenci, küresel okul grevi gerçekleştirdi. İklim eylemi için küresel okul grevi fikri, ilk olarak, Mayıs 2015’teki Küresel Gençlik Zirvesi’nde gündeme geldi. Çünkü iklim değişikliğinden kaçınma sözü veren politikacılar, son 25 yıldır bu konuda pazarlık yürütmelerine karşın görevlerini yapmadı.

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Sonunda gençler inisiyatif aldı! Hep büyükler küçükleri ödevini yap diye uyaracak değil ya, bu kez de küçükler büyükleri uyarıyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı