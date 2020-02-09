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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: CHP’nin boykot kararı doğru bir karar ama çok geç

Kılıçdaroğlu’nun boykotun nedenine dair açıklaması şöyle: “CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk. CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz.”

Doğru bir karar ama çok geç. Bu kararın yıllar önce alınması gerekirdi. 

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Yandaş medya, gencecik insanlar Gezi protestolarında can verirken sustuğunda, Kumpas davaları sırasında iktidar partisinin borazanı gibi işlev gördüğünde, Laikliğin altı oyulurken gericiliğe çanak tuttuğunda,

Gerçekleri değil, iktidar propagandasını sistematik olarak pompalayıp “gerçeklik sonrası” dönemi yarattığında alınması gerekirdi.

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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