Zülal Kalkandelen: Bugün Beyaz Saray’da ırkçı biri oturuyor

Obama seçildiğinde ırkçılığın tarihe karıştığını sananlar yanıldı. Bir siyahın ABD başkanı seçilmesinin önemini biliyorum. Ama Obama’nın kazanmasında ana etken, savaşın tırmandığı Bush yıllarından sonra gelen büyük ekonomik yıkımdı.

Obama’nın ABD başkanlığı, militan ırkçı grupları çok öfkelendirdi. Bu gruplar, kendi aralarında yoğun bir şekilde sessizce organize oldu.

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Trump ise Obama’nın ekonomiyi önemli ölçüde yoluna koyduğu bir ortamda, ırkçılık kartını kullanarak seçildi; ırkçı hücreleri canlandırdı. Ku Klux Klan’ın kurucusu bile Trump’ı desteklediklerini söyledi.

Demokratlar, Trump’ın beyaz üstünlüğünü savunan söylemine karşı yükselen Black Lives Matter (BLM – Siyahların Hayatı Önemli) adlı toplumsal hareketi yeterince sahiplenmedi.

Trump ise BLM’den rahatsız ırkçı beyazların duymak istediklerini söyledi.

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Sonuçta bugün Beyaz Saray’da ırkçı biri oturuyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı