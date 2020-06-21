Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Baroların tepkisinin tarihi bir önemi var

Baro başkanları da, “FETÖ’nün yapamadığını iktidar yapmaya çalışıyor” diyerek baroların susturulmak, parçalanmak ve itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı çıkıyor. Bu nedenle yarın toplu halde TBMM’ye yürüyerek iktidarın baskı planını protesto edecekler.

Bu tepkinin tarihi önemi var. Çok zor bir araya gelebilen barolar, AKP baskısına karşı ilk kez böyle bir birliktelik gösteriyor.

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Meslek onurunu korumak için harekete geçiyor… Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti için eylemlilik sürecini başlatıyor… Ve yürüyerek direniyor!

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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