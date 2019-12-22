Zülal Kalkandelen: Atlı fayton, hayvan hakları ihlalidir

Atlı fayton, hayvan hakları ihlalidir. Dünyanın her yerinde aktivistlerin yok olması için mücadele ettiği bir sömürü aracıdır.

Bir ihlalin azaltılarak sürdürülmesi, onu yok etmez. Bu gerçekler doğrultusunda Sayın İmamoğlu’na şunu da söyledim. Kendisi Kanal İstanbul gibi iktidar açısından hayati gözüken bir projeye bile karşı çıkabilecek kadar kararlı bir yönetici. Eminim İstanbul halkının arasında Kanal İstanbul’u destekleyenler de var. Ama açıkça halkın çıkarları ve doğa için yanlış olan bir projedir diyerek Kanal İstanbul ile mücadele ediyor.

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Zülal Kalkandelen’in yazısı