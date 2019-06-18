Zülal Kalkandelen: Alkolsüz tesis, kadın-erkek ayrı havuz yaşam tarzına müdahaledir

Benim izlediğim bölümde İmamoğlu, belediye tesislerinde alkol olmamasını ve kadın-erkek ayrı havuzları savunuyordu.

“Belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış. Ya ben Beylikdüzü’nde 9 sosyal tesis açtım, bir tanesinde alkol var mı?” dedi ve sonra tesislerde karma havuz olmayacağının garantisini verdi.

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Yine Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndaki icraatlarını örnek gösterip “İki tane havuz açtım. Saatleri günleri ayrı” dedi. Niye yaptı bunu?

Belli ki CHP’ye eleştiriler yönelten gerici kesimi haksız çıkarmak, kararsız kalan ve daha önce AKP’ye oy veren seçmeni etkilemek için…

Burada dert nedir biliyor musunuz?

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İnsanların yaşam tarzına müdahaledir. Gericilerin topluma uyguladığı baskıdır. Kadın ile erkek arasında duvar örüp, kadını sakınılması gereken bir canlı türü gibi ayrı yerlere koyma hevesidir!

Zülal Kalkandelen’in yazısı