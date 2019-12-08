Zülal Kalkandelen: AKP iktidarında kabus bitmez!

Topluma yıllardır ekonomik ve psikolojik şiddet uygulayan bir iktidarın varlığında şiddet kılcal damarları sararak bütün bedene yayılır.

Bu yayılmayı önleyecek hukuk mekanizmaları da felç edildiğinden adalet asla sağlanmaz. Aksine kadın katillerine ve çocuk tecavüzcülerine ceza indirimleri yapılır!

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Artık kimsenin can ve mal güvenliği, farklı bir din ya da mezhebe inanma ve inançsız olma özgürlüğü yoktur.

Türkiye kangren olmuştur.

İyileşme, ancak AKP’nin iktidardan ayrılması ile mümkün olabilir. Onun dışında yapılacak göstermelik düzenlemeler, bu toplumu hastalıktan kurtarmaz.

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AKP iktidarında kâbus bitmez!

Zülal Kalkandelen’in yazısı