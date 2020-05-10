Zühal Kalkandelen: Adalar’daki atların sömürüden kurtarılan hayvanlar olarak simgesel önemi var

Uzun bir mücadelenin sonucunda Adalar’daki atlı faytonların kaldırılması, bu ülkedeki hayvan hakları açısından tarihi bir olaydı.

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İki gün önce İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ile tekrar konuştum. Atların bedelsiz sahiplendirilmesine yönelik talepleri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulduğunu söyledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in yönetimindeki komisyonda, belediyenin ilgili daire başkanları yer alıyormuş.

Gelen talepleri belli şartlar doğrultusunda ele alacaklarını söyledi Tonguç Çoban. Kendisine öncelikle atların bedelsiz sahiplendirilmesinin yaratabileceği sorunları anlattım.

Adalar’daki atların sömürüden kurtarılan hayvanlar olarak simgesel önemi var. Onların İBB Belediye Meclisi kararıyla farklı bir sömürüye araç olmaları, atlı faytonların kaldırılması ile gerçekleşen önemli gelişmeyi tersine çevirir.

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Zühal Kalkandelen’in yazısı