Zorunlu olmadıkça evden çıkılmadı: İstanbul’da yolcu sayısı yarı yarıya düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) paylaştığı veriler, corona virüsü nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını ortaya koydu.

Fotoğraf: DHA

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmış, bugüne dek 18 kişide virüs görüldüğü duyurulmuştu.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Twitter’dan paylaştığı verilere göre 1 Mart pazar günü 4 milyon 952 bin 608 kişi toplu taşımayı kullandı. Sayı, güzel hava ve henüz vakanın görülmemesinin de etkisiyle 8 Mart pazar günü yüzde 5’lik artışla 4 milyon 822 bin 661’e yükseldi.

Ancak vakaların açıklanması ve insanlara toplu olarak zorunlu olmadıkça aynı ortamda bulunmamaları yönündeki telkin, toplu taşımadaki yolcu sayısının yüzde 50’ye yakın azalmasına neden oldu.

Verilere göre 15 Mart pazar günü toplu taşımayı 2 milyon 522 bin 565 kişi kullandı.