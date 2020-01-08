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Yaramazlara biraz batar!

Zorlu AVM’de asma tavan çöktü, altı kişi yaralandı

İstanbul’un Zincirlikuyu semtinde bulunan Zorlu AVM içindeki asma tavanın bir kısmı çöktü.

Fotoğraf: DHA

Zorlu Center’dan yapılan açıklamada, ‘saat 15:30’da henüz belirlenemeyen bir nedenle Meydan Katı ortak alanının bir bölümünde asma tavan düşmesinin meydana geldiği’ belirtildi. Açıklamada, ‘ekiplerin hızla müdahalesinin ardından alanın tahliye edildiği, yaralananlarla ilgilenilerek kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldüğü’ kaydedildi.

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Altı yaralı

DHA’nın haberine göre çökme sonucu Beymen mağazasının içinde bulunan Morini Restaurant’ın dış alanındaki bazı müşteriler yaralandı. Kafeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Beşiktaş kaymakamlığı yaralı sayısını altı olarak verdi.

Beymen’den yapılan açıklamada, “Beymen Zorlu Center mağazamız, Morini Restaurant iç alanı ve teras katı hizmet vermeye devam etmektedir” dendi.

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