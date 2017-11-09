‘Zorla tahliye’ davası: Mimarlar Odası yöneticilerinin yargılanmasına başlandı

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RIFAT DOĞAN

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Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının ‘zorla tahliye’ edilmesi sırasında kamu görevlilerine mukavemet ettikleri gerekçesiyle yargılanan Mimarlar Odası yöneticilerinin davası 4 Aralık’a ertelendi.

Geçen yıl 31 Mayıs’ta Beşiktaş Kaymakamlığı’na bağlı kamu görevlileri, sabah saatlerinde polis eşliğinde Mimarlar Odası’na 49 yıllığına tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol binasına gelmiş ve binayı boşaltmak istemişti.

Bu esnada Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ve İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk’ün de bulunduğu 14 kişi kararın hukuksuz olduğunu belirterek, tahliye işlemini durdurmak istemiş, polis binada bulunan oda yöneticilerini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakılmıştı.

‘Kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak suretiyle direndikleri ve mukavemet ettikleri’ suçlamasıyla 14 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Çağlayan Adliyesi’nin önündeki basın açıklamasında konuşan TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, yapılan tahliye işleminin hukuksuz olduğunu belirterek, “2013 yılından beri katlanarak artan baskılara, idari ve mali denetim tehditlerine, yasa değişikliklerine, birliğimize ve yöneticilerimize yönelik hedef gösterme ve tazminat davalarına ek olarak yapılan şube baskınları TMMOB’nin gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına yönelik kamusal hizmete devam etmesini engelleyemeyecektir” dedi.

‘Asıl yargılanması gerekenler binayı işgal edenler’

İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hasta olduğu için mazeret bildirerek katılmayan Sami Yılmaztürk dışındaki diğer 13 kişi hazır bulundu.

Mimarlar Odası Eyüp Muhcu, yazılı savunmasında binanın tahliyesiyle ilgili işlemin haksız ve hukuksuz bir karar olduğunu savundu.

Muhcu, tahliye sırasında birçok değerli belge ve evrağın da kaybolduğunu, bu konuda yaptıkları başvuruların ise yanıtsız kaldığını ifade ederek binayı işgal edenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak soruşturma izni verilmediğini, asıl yargılanması gerekenlerin hukuksuz bir şekilde binayı işgal edenler olduğunu söyledi.

Muhcu, olay sırasında hiçbir şiddet gösterisinde bulunmadıklarını ve cebir uygulamadıklarını belirterek kamu görevlilerine mukavemet etmediklerini, dolayısıyla üzerine atılı suçları kabul etmediğini dile getirdi.

‘Asıl suç binanın gasp edilmesidir’

Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, toplantı amaçlı bina içinde bulunduklarını belirterek, kimseye mukavemet etmediğini ve zor kullanmadığını anlattı.

Oda kapısının kilitli olmasını suç olarak kabul etmediğini, evini kapısını kapatmanın da mı suç olacağını söyleyen Yapıcı, kendi mekanlarını savunmanın suç olmadığını, asıl suçun binalarının gasp edilmesini olduğunu dile getirdi. Yapıcı, “Bina kesinlikle fiziki olarak ya da tehdit anlamında mukavemet etmiş değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Diğer sanıklar da savcılıkta verdikleri ifadeleri tekrarlayarak, üzerlerine atılı suçları reddetti.

‘Odaya tebliğ edilen bir karar yok’

Sanıkların avukatı Berna Çelik de sadece protokolün feshedildiğini, tahliye işlemine dönük bir kararın olmadığının altını çizerek “İdare tahliye işleminin hukuksuz olduğunu bildiği için fuzuli işgalin tahliyesini düzenleyen devlet ihale kanunun 75’inci maddesine göre tahliye cihetine gitmiştir. Oysa bu maddenin uygulanması mümkün değildir. Çünkü oda fuzuli işgal eden durumda değildir. Yasal bir protokol çerçevesinde gayrimenkulü kullanmaktadır” dedi.

Çelik, 30 Mayıs 2016’da Mimarlar Odası’na usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş bir bölge idare mahkemesi kararının bulunmadığını belirterek, tebliğin gözaltılardan dört saat sonra saat 12.30’da Ankara’daki Mimarlar Odası’ndaki çalışanlarına yapıldığını söyledi.

Çelik, o gün tahliye işleminde bulunan görevli Önder Arpacık’ın da başka bir soruşturmada verdiği ifadede olay günü kendisine herhangi bir tehdit ve mukavemet olmadığını belirttiğini ifade etti.

Sanıkların avukatlarından Can Atalay, “Yılmaztürk’ü hazır edebildiğimiz takdirde hazır edeceğiz, süre verilsin, ayrıca kendisi kemoterapi almaktadır, doktorlar sağlık açısından uygun gördükleri takdirde ve mahkemece uygun görülürse celse arasında getirmemiz halinde dinlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, sanıkların beraat taleplerini reddederek, hasta olduğu için duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan Sami Yılmaztürk’ün hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.