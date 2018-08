Fidan’a mektup yazıp ‘mobbing’ şikayeti yapan MİT personeli intihar etti

2016 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’a bir mektup göndererek teşkilatta son iki yıldır istifa ve emekliliklere neden olacak kadar büyük ‘mobbing’ olaylarının yaşandığını anlatan M.Y isimli personelin ‘zorla’ emekli edilmesinin ardından nisan ayında intihar ettiği ortaya çıktı.

MİT Ankara Bölge Başkanlığı’na bağlı telefon dinleme servisinde 25 yıl boyunca çalışan M.Y adlı personel, çalıştığı bölümdeki yanlışları söylediği için görev yerinin değiştirildiğini ve lojmandan çıkarıldığını yazmıştı.

Reklam

M.Y., Fidan’a yazdığı mektubunda, ocak ayından beri talep ettiği müfettişlerin de gönderilmediğini de belirterek, “Cumhuriyetin bir kurumu böyle olamaz” demişti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, emekli olduktan sonra avukat tutan M.Y., ’emekli kartı’nı alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Ancak emekli kurum kimliğini alamadı. Bu süreçte M.Y’nin mesai arkadaşları dahi kendisine sırt çevirdi. Bir anda teşkilattan da soyutlanan M.Y’nin, ailesi dışında görüşecek kimsesi kalmadı.

Reklam

‘Emekli kartı’ olmadığı için devlet kurumlarında bunun imkânlarından yararlanamayan, MİT’in tatil köylerine giremeyen, polis çevirmesinde MİT’çi olduğunu dahi söyleyemeyen M.Y.’nin bu süreçte psikolojisi bozuldu. Haksızlığa uğradığını düşünen M.Y. yaşadıklarını sindiremeyince ağır depresyona girdi.

Bunun üzerine M.Y, geçen nisan ayında Ankara’da bir hastanenin psikiyatri servisine yatırıldı. Doktorlar, hafızasını boşaltması ve yaşadıklarını unutması için kendisine özel bir ilaç verdi ve M.Y., dört gün sürecek bir uykuya yatırıldı. Üçüncü günde uyanan M.Y., 25 Nisan 2018’de bir anda hastanenin 6’ncı katına çıkarak kendisini aşağı atarak yaşamına son verdi.

Olay savcılık kayıtlarına ‘intihar’ olarak geçerken, M.Y., sessiz sedasız toprağa verildi. M.Y.’nin mobbing uygulamakla suçladığı müdire, görevden alınarak düz memur yapıldı. Evli olan M.Y.’nin iki üniversite öğrencisi iki çocuğu bulunuyor.