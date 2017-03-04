‘Zorbalığın adı’: Palalı saldırgan, Gezi eylemlerindeki videosuyla gözdağı vermiş

Taksim’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Talimhane’de göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi’nin tehdit ettiği Libyalı işadamına, Gezi Parkı eylemleri sırasındaki videosunu göstererek gözdağı verdiği ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Çelebi ve iki adamının tehdit ve darp ettiği Libyalı işadamı Ahmad Ali O., savcılığa verdiği ifadesinde İstanbul’a sık sık geldiği sırada Çelebiyle tanıştığını anlattı.

Çelebi’nin kendisinden bir araç getirmesini istediğini belirten Ahmad Ali O., şunları anlattı: “Sabri’nin Ortaköy’deki gece kulübüne 1 yıldır gidip geliyorum. Orada tanışıp samimi olduk. Sonra yurtdışından Cadillac Escalade marka araç getirmemi istedi. Parası neyse vereceğini söyledi. Ben de Dubai’deki arkadaşımla irtibata geçerek aracı araştırdım. Arkadaşım aracın toplam 110 bin dolara mal olacağını söyledi. Anlattım, Sabri de kabul etti. Arabayı Libya’ya, oradan da İstanbul’a getirttim. Toplam 110 bin dolara mal oldu. Ben de kâr koymadan Sabri’ye verdim. Bir süre geçti ama paramı vermedi. Daha sonra ‘Parayı vermeyeceğim. Arabayı da üzerime yapacaksın’ diye tehdit etmeye başladı.”

Gezi videosunu izletmişler

Çelebi’nin gece kulübüne gittiğinde adamlarının kendisini tehdit ettiğini söyleyen Ahmad Ali O., “Artık diskoya giremezsin. Sabri seni her yerde arıyor. Seni vuracak, kaçıracak’ dediler. Adresimi değiştirdim. 2 adamı bir gece bindiğim taksinin önünü kesip bir arabaya bindirdiler. Silah gösterip bir eve götürdüler. Sabri’nin internetten, satırla bir şahsa saldırma anının videosunu izlettiler. Arkadaşıma konum attım, polise haber verdi. Adamlardan biri kaçtı, diğeri de serbest bırakıldı. Şikâyetin ardından, Çelebi’nin adamları bu defa beni otelden çıkarken yakaladı. Saldırıp darp ettiler. ‘Sabri’nin selamı var. İstanbul’u sana dar edecek. İstanbul sana yasak. Artık git buradan’ dediler” diye devam etti.

Sabri Çelebi, iki adamıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’nden polislerce gözaltına alınmasından sonra tutuklandı.

27 yıl hapsi istenmişti

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim’de elindeki palayla göstericilere saldırması, bir kadına tekme atması ve bir emniyet yetkilisini elinden yaralamasıyla gündeme gelen Sabri Çelebi, 6 Temmuz 2016’da yakalanıp serbest bırakıldı. Çelebi hakkında itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Bir buçuk ay sonra Türkiye’ye dönen Çelebi, yeniden serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Çelebi hakkında dava açıldı. Çelebi için e yaralama, kasten yaralama, görevli memura direnme, memura karşı silahla yaralama suçlarından 27 yıla kadar hapis istendi. Dava üç yıldır sürüyor.

Çelebi, yine Gezi Parkı eylemleri sırasında bir kadını yaralamaktan yargılanıp 9 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.