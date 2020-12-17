Zor telaffuz edilen bulvarın ismi değişti: ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’dı; sadece ‘Bangabandhu’ oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi, ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirildi.
AA’nın haberine göre çevrede yaşayanlar, Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan bulvarın ismini zor telaffuz ettiklerini belirterek belediyeye şikayette bulundu.
Çevre halkının şikayetini dikkate alan Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında 1997’den itibaren kullanılan bulvarın ismini değiştirdi. Daha doğrusu eski adını kısaltarak yeni ismi belirledi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.
Levhanın değiştirildiğini gören mahalle sakinleri ve esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.
Bangabandhu Şeyh Muciburrahman (1920-1975) Bangladeş’in ilk devlet başkanı, sonrasında başbakanlık da yaptı.