Zor telaffuz edilen bulvarın ismi değişti: ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’dı; sadece ‘Bangabandhu’ oldu

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, polisin de maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceği ancak tutanakla valiliğe bildirebilceği, valiliğinse gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kalkması gerektiği yönünde karar aldı.