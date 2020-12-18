Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zoom’dan ‘yılbaşı güzelliği’: Ücretsiz kullanıcılara 40 dakika sınırını kaldırıyor

Pandemiyle birlikte iletişimin bir parçası haline gelen görüntülü konuşma hizmeti Zoom yeni yılda 40 dakikalık görüşme limitini kaldırıyor.

Fotoğraf: Zoom

Kullanıcılarına bir minnet göstergesi olarak’ Zoom, aralık ayındaki birkaç özel gün için dünya çapında tüm toplantılarda ücretsiz hesaplarındaki 40 dakika sınırını uygulamayacak.

Reklam

Uygulamayla yeni yıl, Noel ve Hanuka’yı pandemi nedeniyle sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda olanları internet üzerinden kesintisiz bir araya getirmeyi amaçlanıyor.

Kullanıcıların sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler (TSİ) şöyle:

*17 Aralık Perşembe 18:00’den, 19 Aralık Cumartesi 14:00’e

Reklam

*23 Aralık Çarşamba 18:00’den, 26 Aralık Cumartesi 14:00’e

*30 Aralık Çarşamba, 18:00’den, 2 Ocak Cumartesi 14:00’e

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bahçeli ayrılma zemini arıyor olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’nin kapatılması çağrısı’na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, “Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir” dedi.