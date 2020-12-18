Zoom’dan ‘yılbaşı güzelliği’: Ücretsiz kullanıcılara 40 dakika sınırını kaldırıyor

Pandemiyle birlikte iletişimin bir parçası haline gelen görüntülü konuşma hizmeti Zoom yeni yılda 40 dakikalık görüşme limitini kaldırıyor.
‘Kullanıcılarına bir minnet göstergesi olarak’ Zoom, aralık ayındaki birkaç özel gün için dünya çapında tüm toplantılarda ücretsiz hesaplarındaki 40 dakika sınırını uygulamayacak.
Uygulamayla yeni yıl, Noel ve Hanuka’yı pandemi nedeniyle sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda olanları internet üzerinden kesintisiz bir araya getirmeyi amaçlanıyor.
Kullanıcıların sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler (TSİ) şöyle:
*17 Aralık Perşembe 18:00’den, 19 Aralık Cumartesi 14:00’e
*23 Aralık Çarşamba 18:00’den, 26 Aralık Cumartesi 14:00’e
*30 Aralık Çarşamba, 18:00’den, 2 Ocak Cumartesi 14:00’e