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Yaramazlara biraz batar!

Zoom görüşmesi sırasında oğlu babasını öldürdü, şahit olan katılımcılar yakalattı

ABD’nin New York eyaletinde 72 yaşında bir adam 20 kişinin katıldığı Zoom görüşmesi sırasında oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Dwight Powers 32 yaşındaki oğlu Thomas Scully-Powers’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra pencereden kaçıp giden Thomas Scully-Powers, görüntülü konuşmaya katılanların polisi araması üzerine bir saat içinde yakalandı.

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Saldırının nedeni henüz ortaya çıkmazken, polis hafif yaralı olan Thomas Scully-Powers’ın hastaneden taburcu olduktan sonra vereceği ifadeyle daha ayrıntılı bilgi sağlanacağını açıkladı.

Polis, Zoom katılımcılarının adamın düştüğünü görerek aramasıyla olaydan haberdar olunduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

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