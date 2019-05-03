Zonguldak’taki tıp fakültesi hastanesinde ameliyatlar ilaç yokluğundan durdu

Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ilaç sıkıntısı nedeniyle hafta başından itibaren acil ameliyatların hepsi iptal edildi.

Fotoğraf: aday.beun.edu.tr

Cumhuriyet’ten Ali Ayaroğlu’nun haberine göre, ülke genelinde bulunan üniversite hastanelerinde anestezi ilacı olan propofol bulunmadığı için sadece hayati tehlikesi olan yaralamalı kazalardan gelen hastalar ameliyat ediliyor. Acil vakaların büyük bir bölümü ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

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Öte yandan geri ödemesi üç yıl gibi bir sürede yapıldığı için kemoterapi ilaçlarını da alamayan hastane, kanser hastalarını da Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderiyor.