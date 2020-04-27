Zonguldak’ta üç ev karantinaya alındı

Zonguldak’ta, Karaelmas Mahallesi’nde, corona virüsü vakalarının görüldüğü Alsancak Caddesi’ndeki üç ev karantinaya alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişlerine kapattı.

Fotoğraf: DHA

Mahalleli Gültekin Çiçek, mahalledeki üç evde yaşayan 14 kişide de pozitif vaka görülmesi üzerine sokağın karantina altına alındığını belirterek, “Mahallemizin gerekli ihtiyaçlarını belediye başkanlığımız, emniyet müdürlüğümüz ve valiliğimiz karşılıyor. Gereken her türlü desteği veriyorlar. Dün akşamdan itibariyle karar alındı. 14 hastamız var burada virüse yakalanmış. Bunlarla ilgili gereken işlemler yapılıyor” dedi.

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Valiliğin açıklamasında “Caddenin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatılmıştır” dendi.