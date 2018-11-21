Zonguldak’ta ruhsatsız ocakta dinamit patlatıldı: Üç madenci hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda üç madenci hayatını kaybetti.

Patlama saat 03.00 sıralarında özel bir maden ocağında meydana geldi.

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Beş işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk çalışmalarda iki işçi kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Üç işçi aranmaya başladı.

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Üç madenci öldü

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Üç arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok” dedi.

Saatler sonra üç madencinin cesedine ulaşıldı. Cenazeler ocaktan çıkarıldı.

Ruhsatsız ocakta dinamit patlatılmış

TTK tahlisiye ekibinin ilk incelemesine göre ocak içerisinde ‘mazotlu dinamit’ patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.

Patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Ocak sahibi İsmail K.’nin patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.