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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta madende göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı. Göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki Gökgöl Mevkiinde kaçak olarak çalıştılan kömür ocağında bugün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi.

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Göçük altında kalan iki işçiden kendi imkanlarıyla kurtulan işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

AFAD ekipleri ise göçükte mahsur kalan diğer işçi Erol Maraz’ın kurtarılması için çalışma başlattı.

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