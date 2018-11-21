Zonguldak’ta maden patlaması: Üç işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda üç madenci ocakta mahsur kaldı, iki işçi ağır yaralandı.

Nedeni belirlenemeyen patlama saat 03.00 sıralarında özel bir maden ocağında meydana geldi.

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Beş işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk çalışmalarda iki işçi kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Üç işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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‘Hayatlarından umudumuz yok’

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Üç arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok” dedi.