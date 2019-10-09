Zonguldak’ta maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi Erol Akçaoğlu (34), hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu iki madenci kaçarak kurtulurken, Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı.

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İhbar üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, göçükte mahsur kalan Erol Akçaoğlu’nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan iki saatlik çalışma sonucunda Erol Akçaoğlu’na ulaşıldı. Ancak, ekiplerin yaptığı kontrolde Akçaoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.