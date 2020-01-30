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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: İki işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm mahallesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Göçük, saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Daha önce ruhsatı iptal edilmesine rağmen kaçak işletilen kömür ocağındaki göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur  kaldı.

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Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocak önüne Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.

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