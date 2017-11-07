Zonguldak’ta lisenin kalorifer kazanı patlayınca görevli hayatını kaybetti

Zonguldak’ta Çaycuma ilçesinde mesleki ve teknik anadolu lisesinin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Binanın yanında bulunan kalorifer kazanı bugün saat 08.00’de yakıldıktan sonra patladı.

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Patlama sonrası bina duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 45 yaşındaki hizmetli Selahattin Köse’yi kurtarmak için okula itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama sırasında bahçede bulunan okul müdürü, bir hizmetli ve dört öğrenci dahil yedi kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bahçede bulunan servis minibüslerinin camları kırılırken, bazı araçlar hasar gördü. Okul bir gün tatil edildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaralıların hastanedeki tedavileri ardından taburcu edildiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, “İncelemeden sonra hatanın nerede olduğu ortaya çıkacak. Sistem yeni bir sistem. Üç yıllık kalorifer sistemi. Yaşananlar üzücü. Bugün enkazı kaldıracağız. Okulun da doğalgaza geçiş sistemine başladık” dedi.

Öte yandan Köse Çaycuma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken savcı olay yerinde inceleme yaptı.