Zonguldak’ta, kömür ocağında göçük: Bir madenci hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Göçük, saat 13:00’te, Kilimli’ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay’ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Evli ve iki çocuk babası Servet Gökay’ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.