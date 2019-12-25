Zonguldak’ta kaçak maden ocağında patlama: Bir işçi öldü, biri ağır yaralandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11:00’de meydana gelen patlama sonrasında dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Servis’e haber verdi. Ocağa Türkiye Taş Kurumu (TTK), AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Reklam

Ağır yaralanan Bahri Yeniay (51) ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay’a ilk müdahalede bulundu. Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ocakta mahsur kalan iki işçi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçi için çalışmalar sürüyor.