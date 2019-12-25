Zonguldak’ta kaçak maden ocağında patlama: Bir işçi ağır yaralandı; iki işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. Bir işçi ağır yaralandı, iki işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11:00’de meydana gelen patlama sonrasında dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Servis’e haber verdi. Ocağa AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Bahri Yeniay (51) ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay’a ilk müdahalede bulundu. Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.