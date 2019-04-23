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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta iş cinayeti: Toprağın altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan, üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Olay Filyos beldesinde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada kum eleme çalışması sırasında eleme ızgarasına taş sıkıştı.

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Alan, ızgaraya sıkışan taşı çıkartmak istedi. Bu esnada ayağını ızgaraya kaptıran işçi, mahsur kaldı.

Üzerine toprak kayan Alan, tonlarca toprağın altında kaldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni toprağın altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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