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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta iki işçinin öldüğü kaçak madenle ilgili dört gözaltı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında iki işçinin ölümü, bir işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, dün saat 11:00 sıralarında meydana gelen metan gazı yanması sonucu karbonmonoksitten zehirlenen işçiler Uğur Korkmaz (33) ve Erdem Korkmaz (25) hayatını kaybetmiş, Bahri Yeniay ise yaralanmıştı.

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Ocak bir ay önce kapatılmıştı

Jandarma ekipleri, bir ay önce kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı tespit edilen ocağı mühürledi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahipleri olduğu belirlenen Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın sahibi İshak K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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