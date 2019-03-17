Zonguldak’ta engelli kadına tecavüzle suçlanan üç kişi tutuklandı

Zonguldak’ta engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan üç kişi tutuklandı.

Ereğli ilçesinde 66 yaşındaki N.K., 51 yaşındaki E.C., 49 yaşındaki M.A. ile aynı yaştaki A.T.’nin, önceki akşam engelli N.K.’yı darp ederek Kavacık Mahallesi’ndeki eve götürdükleri belirtildi.

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İddiaya göre dört kişi burada kadına tecavüz ettikten sonra evden ayrıldı. N.K.’nın yardım çığlıklarını duyan mahalleli polisi aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadını Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Polis, N.K.’nın ifadesinin ardından N.K., M.A., E.C. ve A.T.’yi gözaltına aldı. İlçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., M.A. ve E.C. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.