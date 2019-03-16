Zonguldak’ta engelli kadına tecavüzle suçlanan dört kişi gözaltında

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay ile görüştük. Beyoğlu’nda Müzik Evi olmayı, Borusan Müzik Evi’nde açılan sergi ve düzenlenen konserlerin kriterlerini, şu ana dek yaptıkları diğer sanat işlerini konuştuk.