Zonguldak’ta engelli kadına tecavüzle suçlanan dört kişi gözaltında

Zonguldak’ta engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan dört kişi gözaltına alındı.
Ereğli ilçesinde 66 yaşındaki N.K., 51 yaşındaki E.C., 49 yaşındaki M.A. ile aynı yaştaki A.T.’nin, dün akşam engelli N.K.’yı darp ederek Kavacık Mahallesi’ndeki eve götürdükleri belirtildi.
İddiaya göre dört kişi burada kadına tecavüz ettikten sonra evden ayrıldı. N.K.’nın yardım çığlıklarını duyan mahalleli polisi aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadını Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Polis, N.K.’nın ifadesinin ardından N.K., M.A., E.C. ve A.T.’yi gözaltına aldı. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.