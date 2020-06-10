Zonguldak’ta bir kişinin ‘corona’ testi pozitif çıkınca bütün köy karantinaya alındı

Zonguldak’ta köyde yaşayan kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon ekipleri köydeki 14 evde yaşayan 60 kişiyi, 14 gün süreyle karantinaya aldı.

Fotoğraf: DHA

Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A., iki ATM’den para çektinkent sonra bir yakınının cenaze törenine katıldı. Eve döndükten sonra rahatsızlanan T.A.’nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanedeki Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Hastenede tedavisi süren T.A., “Kimseyle temasım olmadı, cenazeden sonra hastalandım. Gayet iyiyim” dedi.