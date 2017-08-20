Zonguldak’ta ‘Atatürk’e çiçek veren kız’ heykeline saldırı

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Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ‘Atatürk’e çiçek veren kız’ heykeline saldırıldı.

Zonguldak belediyesi, geçen yıl, 26 Ağustos 1931’de kente gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü beş yaşındayken “Hoş geldin Gazi babam” diyerek çiçekle karşılayan şu anda 91 yaşındaki Ayten Alper’in heykelini yaptırmıştı.

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Heykel geçen yıl Atatürk’ün kente gelişinin 85’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenle açılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu heykelin kol ve çiçek bölümleri kırıldı, ayrıca, heykele dekoratif amaçla konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı.

CHP’den tepki

Heykelin açılışında hazır bulunduğunu belirten CHP il genel meclisi üyesi Fikret Zaman saldırıya tepki gösterdi: “Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş Mustafa Kemal Atatürk’e, Zonguldak’a ilk ayak bastığında çiçek veren bir çocuğun elindeki çiçeği kopartıp da atmak çok çirkin bir davranış. Heykeli bu şekilde görünce içim burkuldu. Bu heykelin özelliğini bilseler kılına dokunmazlar, her gün gelip tozlarını silerler”

Saldırıyı kınayan Belediye Başkan Vekili CHP’li Cevat Bulut da heykeli eski haline getireceklerini söyledi.

Son dönemde üç saldırı gerçekleşti

Son dönemde Şanlıurfa, İstanbul Ümraniye ve Diyarbakır’da Atatürk büstlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Şanlıurfa’daki saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Malbora tutuklanmıştı.