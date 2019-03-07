Zonguldak’ta 655 geçici işe 6 bin 436 kişi başvurdu

Zonguldak’ta belediyeler ve kamuda geçici 655 iş için 6 bin 436 kişi başvurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre işe alınacak 655 kişiyi belirleyecek Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ilk kura çekilişini dün yaptı.

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Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda milli piyango çekilişlerinde kullanılan şans toplarıyla yapılan kura çekilişine adayların çoğu katıldı.

Çekilişte kamu kurumlarına ve belediyelere alınacak 665 kişi belirlendi. Kurada adı çıkanlar altı aylığına da olsa iş sahibi olabildiği için sevinç yaşarken, iş hakkı kazanamayanlar üzüntü içinde salondan ayrıldı.

İşe girmeye hak kazananlar 15 Mart’tan itibaren asgari ücretle 9 Eylül 2019 tarihine kadar çalışacak.