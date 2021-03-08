Zonguldak’ta 50 kuruşluk ekmek zammı mahkeme kararıyla iptal edildi

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam, valiliğin itirazı üzerine mahkeme kararıyla durduruldu.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın aktardığına göre valilik, ekmek fiyatının zamla beraber iki liraya yükselmesinin ardından karara itiraz ederek, 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde zammın geri çekilmesi için dava açtı.

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Valiliğin ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme, karar verilinceye kadar yeni ekmek fiyat tarifesinin uygulanmasını durdurdu.

Kararın ardından, birlik tarafından iki liraya yükseltilen ekmeğin, yeniden 1.5 liradan satışa sunulması bekleniyor.