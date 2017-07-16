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Zonguldak’ta 19 kişiyi ‘Geçersizdir’ yazılı paralarla dolandıran şüpheli tutuklandı

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Zonguldak’ta ‘Geçersizdir’ yazılı paralarla 19 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Murat Ç., görüntü çeken gazetecilere öfkelendi. (Fotoğraflar: DHA)

Kentteki bir oyuncakçıdan sahte para alan Murat Ç., borcunu ödemek ya da para bozdurmak bahanesiyle yurttaşları dolandırdı.

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Asayiş şube ekipleri, mağdurların verdiği eşkal ve güvenlik kamerası görüntülerini de kullanarak dolandırıcıyı beş aylık çalışmanın ardından dün akşam Madenci Anıtı’nın çevresinde yakaladı. Murat Ç.’nin 19 kişiye ‘Geçersizdir’ yazılı 100 ve 200 liralık banknotlar verdiği belirlendi.

Üzerinden de çok sayıda sahte para çıkan şüpheli, ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Murat Ç.’nin dört ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yedi yıl altı ay ve 1660 lira para cezası kesinleşmiş mahkumiyeti bulunduğu öğrenildi.


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