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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçeside okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

İsmet İnönü Ortaokulu’nda, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

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Öğrenciler, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk olarak taburcu edilen sekiz öğrenci, aileleriyle birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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