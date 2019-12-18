Zonguldak’ta 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçeside okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
İsmet İnönü Ortaokulu’nda, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
Öğrenciler, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlk olarak taburcu edilen sekiz öğrenci, aileleriyle birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.