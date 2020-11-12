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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak girişinde HES kodu sorgulaması başladı

Zonguldak’ta dün alınan karar doğrultusunda, Covid-19 tedbirleri kapsamında, il dışından gidenlerin kente Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girmesine izin veriliyor.

Fotoğraf: AA

Dün, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yeni kararlar almış, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlendiği belirtilmişti.

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Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacağı açıklanmıştı.

AA’nın haberine göre Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerindeki giriş noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Dubalarla ve bariyerlerle yolun bir bölümünü kapatan ekipler, kimlik kontrolünün yanı sıra HES kodlarını kontrol ediyor, ateşlerini ölçüyor.

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Sürücü İlkem Aslıyüksek, “Uygulama yapılması son derece olumlu. Bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabiliyor. Kimin ne olduğunu bilmek adına bu önemli. Bu kontroller sürmeli” dedi.

Sürücü Emre Aydın ise “HES kodu uygulaması çok güzel. Bu şekilde insanlar takip ediliyor. Evde karantinada olması gereken vatandaşlar dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin dahada sıklaşmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

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