Zizek’ten 58 kez ‘karartılan’ sendika.org’a ‘selam’: Sansürcüler gerçek birer soytarı

Dünyaca ünlü Sloven düşünür Slavoj Zizek, bugüne dek tam 58 kez ‘karartılan’ haber sitesi ‘sendika.org’a destek mesajı yolladı.

‘Kahkahalarımızla karşılık vermeliyiz’

Zizek’in, sendika.org’un sansüre karşı dayanışma partisinde okunan mesajı şöyle: “Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm; çünkü sizler yapılacak en doğru şeyi yapıyorsunuz. Her ne kadar bizlere çektiriyor olsalar da bizi sansürleyenlere kahkahalarımızla karşılık vermeliyiz. Böylelikle onlar, vahşi sansürlerinin korku ve acizlikten kaynaklandığını bildiğimizi bilecekler! Onlara kahkahalarla karşılık vereceğiz çünkü onların gerçek birer soytarı olduklarının farkındayız!”