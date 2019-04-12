Žižek: Assange’ın tutuklanması karalama kampanyasıdır

Slovak düşünür Slavoj Žižek, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki tutuklama kararını ‘uzun ve sistematik bir karalama kampanyasının sonucu’ olarak değerlendirdi.

Yedi yıldır Britanya’nın başkenti Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak yaşayan Assange dün tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemece ‘kefalet koşullarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

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Žižek RT’ye verdiği söyleşide, WikiLeaks’in Rus hükümetiyle işbirliği yaparak ABD 2016 seçimlerine müdahelede bulunduğu iddiasının bu kampanyanın ilk adımı olduğunu söyledi. Žižek’e göre sonrasında ‘yasal sığınmacı statüsünün meşruiyetinin altını oyup hakkında tutuklama kararı çıkarmak’ amacıyla Assange medyada ‘kibirli, paranoyak ve geçimsiz’ biri olarak tanıtıldı.

Assange’ın tutuklanmasının ‘öç almakla hiçbir ilgisi olmadığını’ söyleyen Slovak düşünür, ”Ekvador’u suçlamaya gerek yok, olay tamamen ABD’nin çıkarlarıyla ilgili” dedi.



”Günümüzde hayatımızın neredeyse her anını kayıt altına alan dijital medyanın kimin denetiminde olduğu çok önemli” diyen Žižek, şöyle devam etti: ”Özgür olduğumuzu zannediyoruz fakat her adımımız takip ediliyor. Sinsice denetleniyoruz. WikiLeaks buna direnişin vücut bulmuş halidir.”

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