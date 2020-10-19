Ziyaretçilerin önünde ayıların saldırısına uğrayan park çalışanı hayatını kaybetti

Çin’in Şanghay kentindeki doğal yaşam parkının bir çalışanı, ziyaretçilerin önünde ayıların saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: wikimedia.org

Olayın, bir grup turistin bulunduğu otobüsün önünde meydana geldiği, bazılarının görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaştığı belirtildi.

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Şanghay Doğal Yaşam Parkı’nın yönetimi cumartesi günü meydana gelen olay için şu açıklamayı yaptı: “Tarihimizdeki en üzücü şey. Böyle bir trajedi yaşandığı için çok üzgünüz. Arkadaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz. Buna şahit olan ziyaretçilerden de ayrıca özür diliyoruz.”

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten park yönetimi güvenlik önlemlerin artırılacağını duyurdu.

Ayıların da aralarında olduğu bir grup hayvanın serbestçe gezdiği, ziyaretçilerin sadece araçla girebildiği alan geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bu alanlara giriş için bilet alanlara paraları iade edildi.