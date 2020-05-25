Ziyaret yerine video konferans: Hangi parti kiminle bayramlaştı?

Corona virüsü nedeniyle siyasi partiler birbirlerini genel merkezlerinde ziyaret edemedi. Bunun yerine heyetler internet üzerinden görüntülü olarak görüştü.

Fotoğraflar: AA

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partiler sırasıyla video konferans aracılığıyla bayramı kutladı. Bazı partiler, önceki bayramlarda olduğu gibi birbirlerinin bayramını kutladı.

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AA’nın haberine göre AKP; HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi (ANAP) ve Yeniden Refah Partisi’yle bayramlaştı.

CHP; İYİ Parti, DSP, HDP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, ANAP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP), BBP ve Yeniden Refah Partisi’yle bayramlaştı.

MHP; DSP, BBP, ANAP, SP ve Demokrat Parti’yle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

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HDP; CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle bayramlaştı.

Saadet Partisi; AKP, CHP, MHP, HDP, DEVA Partisi, BBP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, HÜDA-PAR, DP ve DSP heyetleriyle bayramlaştı.