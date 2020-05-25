Ziyaret yerine video konferans: Hangi parti kiminle bayramlaştı?

Corona virüsü nedeniyle siyasi partiler birbirlerini genel merkezlerinde ziyaret edemedi. Bunun yerine heyetler internet üzerinden görüntülü olarak görüştü.
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partiler sırasıyla video konferans aracılığıyla bayramı kutladı. Bazı partiler, önceki bayramlarda olduğu gibi birbirlerinin bayramını kutladı.
AA’nın haberine göre AKP; HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi (ANAP) ve Yeniden Refah Partisi’yle bayramlaştı.
CHP; İYİ Parti, DSP, HDP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, ANAP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP), BBP ve Yeniden Refah Partisi’yle bayramlaştı.
MHP; DSP, BBP, ANAP, SP ve Demokrat Parti’yle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
HDP; CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle bayramlaştı.
Saadet Partisi; AKP, CHP, MHP, HDP, DEVA Partisi, BBP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, HÜDA-PAR, DP ve DSP heyetleriyle bayramlaştı.