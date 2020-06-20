Ziyaret eden çiftte ‘corona’ çıktı; türbe kapatıldı

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, kent dışından ziyarete giden bir çiftte corona virüsü tespit edilmesi üzerine ziyarete kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Türbeyi ziyaret eden ve önceki gün hastaneye başvuran bir çiftin ‘corona’ testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıda, türbenin bulunduğu alana giriş çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması yönünde karar çıktı. Türbenin çevresinde çadır kurup ziyarete gidenlerin ise 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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Çiftle temasta olduğu belirlenen 130 kişiye test yapılırken, temaslı olmadığı anlaşılanlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Jandarma ekipleri türbenin çevresini demir bariyerlerle kapatarak, ziyaretçileri geri çevirdi. Elmalı Belediyesi de türbe ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.