Bakan Selçuk: 4 Ocak, yüzyüze eğitim için umut vadeden bir tahmin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haber kanalının canlı yayınına katılarak, müfredat ve yüzyüze eğitim ile ilgili soruları cevapladı. Bakan, 4 Ocak’ın yüzyüze eğitim için ‘umut vadeden bir tahmin olduğunu’ söyledi

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LGS ve YKS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olup olunmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, şunları söyledi: “Son sınıfta üniversite sınavına girecek çocuklar, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşma konusunda biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile ve televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri her konu işleniyor televizyonda.

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Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz. Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey bu. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır… Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız.”

‘Salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız‘

Bakan Selçuk, Covid-19 nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak’ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir ‘düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını’ söyledi.

Bakan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız.”