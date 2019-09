Ziya Adnan: Futbolda son 50 senede Avrupa’da başarı haricinde her şeyi gördük

Son 50 senede Avrupa arenalarında başarı haricinde hemen her şeyi gördü ülke futbolu… Yayıncı kuruluş zarar etmesin diye Malta’dan ithal ettikleri play-off saçmalığından, borçları nedeniyle Avrupa arenalarından men edilen takımların kendi ligimizde hiçbir yaptırımla karşılaşmamış olmasına, borç batağındaki takımların vergi borçlarının devlet tarafından af edilmesine kadar her şeyi… Bir kulüpte başkanlık yaparken, başka kulüplerde kongre üyesi olanları da gördük zamanla, haliyle her daim bal ve parmak ilişkisini hatırlatan onursal başkanları da…

Ziya Adnan’ın yazısı