Zirvenin perde arkası: Kılıçdaroğlu HDP’siz ittifak teklif etti, Akşener düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’nin içinde bulunmadığı genel seçim ittifakı teklif ettiği öne sürüldü. Akşener konuyu parti kurullarında tartışmaya açacağını söylemiş,

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu ile Akşener’in seçim ittifaklarını görüşmek üzere dün yaptığı görüşmenin içeriğini ve sonrasında parti kulislerinde konuşulanları yazdı.

Reklam

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu’nun eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda bir kararlarının bulunmadığını söylediğini aktardı.

“Biz kimseyi reddetmiyoruz, kimseyi de desteklemiyoruz; makulü bulmaya çalışıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, uğraşısının da ‘sıfır baraj ittifakı’ olarak isimlendirdikleri, bütün muhalefet partilerinin bir arada bulunduğu ittifak modeli olduğunu söylemiş.

Reklam

Parti liderlerinin kurmaylarına verdiği bilgileri de aktaran Sarıkaya, “Akşener’in adaylık ısrarı karşısında Kılıçdaroğlu, SP’nin talep ettiği çatı aday meselesine girmemiş” diye yazdı.

İYİ Parti’de ittifak çekincesi: AKP’den oy çekemeyiz

Sarıkaya şöyle devam etti: “Zaten Akşener de ‘İkinci turda Erdoğan’la kalırsam ben alırım, önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak’ görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da parlamentoyu almanın cumhurbaşkanlığından çok daha önemli olduğunu belirterek, ‘Önemli olan 301’i ele geçirmek’ görüşünü dile getirmiş. Akşener ise içinde HDP’nin bulunduğu bir ittifak modelini seçmenine anlatamayacağını, merkez sağ seçmenin kaçacağını, rakiplerinin de kendilerine ‘Teröristlerle işbirliği yapıyorlar’ yaklaşımı göstereceğini belirtmiş.

Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi dışarıda tutarak (milletvekili seçimi için) sıfır baraj ittifakı kurma önerisi üzerine Akşener konuyu bir kez de parti yönetimiyle tartışmak istemiş. İYİ Parti yönetimi masasında, ‘Tek başımıza seçime girelim, ittifakları bir kenara bırakalım’ diyenler olmuş. ‘CHP’yle birlikte hareket etmemiz halinde AK Parti’den seçmeni nasıl bu tarafa çekebiliriz?’ soruları gündeme gelmiş. Konunun yapılan kamuoyu yoklamaları da dikkate alınarak bir daha ele alınması hususunda karara varılmış.”

Karar en geç yarın, üç ihtimal var

Konunun en geç yarın sonuca bağlanacağını belirten Sarıkaya’ya göre üç ihtimal ver:

1- Her parti kendi adayı ve listesiyle seçime girecek

2- İYİ Parti-SP-DP ittifakı oluşacak.

3 – Bütün partilerin katılımıyla bir sonuç alınmaya çalışılacak.