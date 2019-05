Zirveden dibe: Finaliyle hayal kırıklığı yaratan dört dizi

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin dümeninde oturmak başlı başına bir stres kaynağı. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi.

Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri hatırlattı. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan dört diziyi sıralamadan önce uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir!

Reklam

1. Game of Thrones

George R.R. Martin’in ‘Buzun ve Ateşin Şarkısı’ serisinden uyarlanan dizi en çok sürpriz ölümleri ve izleyicinin en beklemediği anlarda karşısına çıkan dönüşleriyle sevilmişti. Her sezon Demir Taht’ın en güçlü adayı olan karakterlerin beklenmedik ölümleriyle sıçrama yapan dizinin son sezonunda izleyicilerin genel beklentisi Daenerys Targaryen ve Jon Snow üzerinde toplanmıştı. Fakat Ejderha Kraliçesi’nin delilik diyarına adımını atması ve Jon Snow’un tükenmek bilmez sadakati neticesinde Demir Taht ejderha aleviyle eriyip yok oldu, hükümdarlık ise kimsenin beklemediği bir isme yar oldu.

2. Lost

‘Game of Thrones’tan önce ‘Lost’ vardı. Yabancı yapımlara ulaşmanın bugünkü kadar kolay olmadığı o günlerde Türkiye’de kendi fanatiklerini yaratmayı başaran, ıssız bir adada yarattığı gizemler ağıyla seyirciyi kendine bağlayan ‘Lost’ sadece hayal kırıklığı yaratan finaliyle değil, ortaya attığı gizemleri bir türlü çözemeyişi ve gittikçe kötüye giden hikayesiyle de bir dönem izleyicilerin en büyük hayal kırıklığı olmayı başarmıştı.

3. Dexter

Televizyon tarihinin en sevilen psikopatlarından biri de Dexter Morgan’dı şüphesiz. İçindeki önlenemez katletme dürtüsünü etik değerlerle birleştiren Dexter kahraman-antikahraman ekseninde salınan bir sarkaç gibiydi. Ancak başta empati olmak üzere, sevgi, dostluk, aile, aşk gibi kavramlardan son derece kopuk olan Dexter’ın gittikçe ‘normalleştirilmesi’ ve asıl ekseninden koparılması seyirciyi epey hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin sonunda Dexter’ın sevdiklerinin zarar görmemesi için münzevi bir hayatı seçmesi de haliyle pek kimseyi tatmin etmedi.

Reklam

4. How I Met Your Mother

Böyle bir liste yapıp da o listeye ‘How I Met Your Mother’ı koymamak olmazdı elbette. Toplamda 10 sezon süren efsanevi dizi ‘Friends’in mirasçısı gözüyle bakılan ‘How I Met Your Mother’ Lily ve Marshall’ın yıllara meydan okuyan aşkı, Barney’nin sevimlilikleri, Robin’in güzel kadın imajına kattığı derinlik ve tabii ki Ted’in iflah olmaz romantizmiyle bize kendini sevdirmeyi başarmıştı. Sezonlar boyu Ted’in hayatının aşkına, çocuklarının anasına kavuşmasını sabırla beklerken Ted’in hayatına giren kadınlardan hangisinin anne olduğuna dair teoriler üretmekten de geri durmamıştık. Nihayetinde çocukların annesi olan Tracy ancak Ted ümidini yitirince ortaya çıkmış ve göründüğü hızla ortadan kaybolmayı başarmıştı. Günün sonunda dul kalan Ted Barney’de aradığı mutluluğu bulamayan Robin ile ikinci baharına yelken açarken biz seyirciler de kendimizi haksızlığa uğramış hissetmiştik!