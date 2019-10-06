‘Zirve yayınevi’ davası: Bakanlık ve valilik kusursuz bulundu, tazminat geri istendi

Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce üç Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde, İçişleri Bakanlığı ve Malatya valiliğinin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

Malatya’da 17 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi’ni basan beş saldırgan, ‘misyonerlik’ yaptıkları iddiasıyla Alman vatandaşı Tilmann Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’i katletmişti.

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Hürriyet’in haberine göre, 2015 yılında ‘başka bir dine inanma ve bu inancı yayma hürriyetini yok etme’ suçuna hükmeden ve bakanlık ile valiliği sorumlu tutan Malatya İdare Mahkemesi, Danıştay’ın 2017 yılında kararı bozması sonrasında davayı tekrar görerek bakanlık ile valiliği kusursuz buldu.

Ailelere ödenen toplamda 900 bin lira, faiziyle geri istenecek.